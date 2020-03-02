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Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России индексацию пенсий не реже раза в год в порядке в соответствии с федеральным законом.  Поправку ко второму чтению проекта об изменении Основного закона государства предлагается внести в 75 статью Конституции.

Согласно поправке, Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.
"В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - говорится в тексте поправки.

Согласно тексту, в России в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат.

В рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию ранее сообщили, как может измениться пенсия россиян. Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова объяснила, в каком случае размер государственной пенсии может снизиться.

ИЧ

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