Источники сообщают, что Путин может возглавить списки

Источники, близкие к администрации президента, сообщают, что российский лидер Владимир Путин может возглавить списки "Единой России" в рамках выборов в Думу. Так же политик поступил в 2007 году.
Тогда рейтинг партии "Единая Россия" увеличился почти в два раза
Один из источников газеты "Коммерсантъ" отмечает, что в данном случае списки партии следует позиционировать как широкую общественную позицию, а другой в свою очередь считает подобные разговоры преждевременными.
Отмечается, что по итогам выборов "Единая Россия" рассчитывает сформировать конституционное большинство в парламенте с целью обеспечения стабильности перехода власти при возможном отказе Владимира Путина от участия в президентских выборах в 2024 году.