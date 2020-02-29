На Украине хотят пустить боевые подразделения других стран на свою территорию

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29 февраля 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Верховная Рада

флаг перед зданием Верховной Рады на фото Globallookpress/ Volodymyr Tarasov

Украинские власти хотят запустить боевые части других государств на территорию своего государства. Этот вопрос будет решаться в середине следующей недели. Судя по происходящему сейчас на Донбассе, не исключено, что там может быть развязана масштабная война.

Вопрос о допуске иностранных боевых частей будет рассматривать Верховная Рада. Вопрос включен в повестку на внеочередном заседании. Оно состоится 4 марта.

Не исключено, что в Киеве решили перевести конфликт на Донбассе в горячую фазу. Последние пару дней, на передовой слышна канонада. Судя по звукам, ВСУ обстреливают позиции армейцев ДНР из артиллерии калибром не меньше 152 мм.

В середине февраля стало известно о появлении на украинских позициях инструкторов из Франции и Германии. По некоторым данным, они туда направлены для проведения рекогносцировки.