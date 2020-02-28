Пушков: создать систему защиты США от баллистических ракет РФ и КНР невозможно

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28 февраля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, российский сенатор Алексей Пушков оценил действия Соединенных штатов Америки вокруг ситуации с Договором о противо-ракетной обороне.

Политик напомнил, что первоначально американцы вышли из Договора о ПРО, затем вложили "гигантские средства" в систему национальной ПРО, а затем "создали кризис" вокруг размещения систем противо-ракетной обороны в Восточной Европе.

Все эти действия, по его мнению, США совершили лишь для того, чтобы в итоге "признать: создать систему защиты США от баллистических ракет России и Китая невозможно". "Зато ВПК получил сотни миллиардов", - отметил Пушков в Twitter.

Отметим также, как ранее сообщали "Аргументы недели", источники сообщили о первом испытании новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля "Адмирал Горшков". Дальность полета ракеты превысила 500 километров.