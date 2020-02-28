Все новости >>

//Политика 13+

Пушков: создать систему защиты США от баллистических ракет РФ и КНР невозможно

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков: создать систему защиты США от баллистических ракет РФ и КНР невозможно
Российский сенатор Алексей Пушков, фото: Instagram

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, российский сенатор Алексей Пушков оценил действия Соединенных штатов Америки вокруг ситуации с Договором о противо-ракетной обороне.

Политик напомнил, что первоначально американцы вышли из Договора о ПРО, затем вложили "гигантские средства" в систему национальной ПРО, а затем "создали кризис" вокруг размещения систем противо-ракетной обороны в Восточной Европе.

Все эти действия, по его мнению, США совершили лишь для того, чтобы в итоге "признать: создать систему защиты США от баллистических ракет России и Китая невозможно". "Зато ВПК получил сотни миллиардов", - отметил Пушков в Twitter.

Отметим также, как ранее сообщали "Аргументы недели", источники сообщили о первом испытании новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля "Адмирал Горшков". Дальность полета ракеты превысила 500 километров.

АС

//картина дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Московская полиция задержала организованную преступную группу во главе с бывшим актером, который ранее снимался в эпизодических ролях в популярных и даже культовых…

//новости ан

//новости ан

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения…

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение…

//новости ан

Дочь рэпера Тимати развита не по годам. Вот и сейчас пятилетняя Алиса провела экскурсию и показала, где находится ее дом. Видео опубликовала в своем Instagram бабушка…