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Источники сообщили о первом испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля "Адмирал Горшков"

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Источники сообщили о первом испытании гиперзвуковой ракеты
Фрегат "Адмирал Горшков", фото с сайта Минобороны РФ

Источники сообщили о первом испытании новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля "Адмирал Горшков". Два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа привели данные об испытании ракеты: в самом начале 2020 года "Адмирал Горшков" осуществил испытательный пуск ракеты "Циркон" из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала.

Дальность полета ракеты превысила 500 километров.

В этом году испытания будут продолжены, после завершения программы испытательных пусков с борта "Адмирала Горшкова" запуски ракет будут выполняться с атомных подводных лодок (АПЛ).

Президент РФ Владимир Путин ровно год назад, в феврале прошлого года в своем послании Федеральному собранию рассказал, что работы над ракетой "Циркон" идут по графику. Путин сообщил, что гиперзвуковая ракета развивает скорость около 9 Махов и сможет поражать на расстоянии более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели.

"Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - говорил президент России, назвав ситуацию уникальной в новейшей истории, так как "догоняют нас".

ИЧ

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