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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Есть только у России": Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

В настоящее время российские инженеры работают над созданием новейшей ракеты наземного базирования, которая раньше размещалась только на кораблях. Об этом рассказал глава России Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия создаст новую гиперзвуковую ракету наземного базирования типа "Циркон". До недавнего времени ракеты такого типа размещались исключительно на военных кораблях - чтобы не нарушать ДРСМД.

"Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - сказал президент России, назвав ситуацию уникальной в новейшей истории, так как "догоняют нас".

По плану сейчас идут работы также и по межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", беспилотному подводному аппарату межконтинентальной дальности "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете "Буревестник".

АС

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