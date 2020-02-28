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Сергей Шойгу рассказал о том, как важно укреплять дисциплину в войсках

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Сергей Шойгу рассказал о том, как важно укреплять дисциплину в войсках
kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления дисциплины в войсках. Он сказал об этом, выступая на заседании коллегии министерства обороны.

Шойгу сообщил: добиться отличных показателей непросто, но еще сложнее передовые позиции удержать. Поэтому, по его мнению, важно повышать сплоченность воинских коллективов, укреплять их дисциплину.

Сергей Кужугетович также отметил, что деятельность Вооруженных сил находит широкую поддержку в обществе. Согласно данным ВЦИОМ, 64% россиян считают: за пять лет общее состояние войск заметно улучшилось.

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ЕЧ

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