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Российское посольство США жестко ответило американскому госсекретарю Помпео

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Российское посольство США жестко ответило американскому госсекретарю Помпео
Фото: pixabay.com

В российском посольстве в США посоветовали американскому госсекретарю Майку Помпео, куда Соединенным Штатам лучше направить усилия, вместо того, чтобы указывать России, как поступать со своими территориями.

В посольстве отреагировали на очередное требование Помпео вернуть Крымский полуостров Украине. Российские дипломаты напомнили американскому госсекретарю, что за шесть лет США так и не нашли возможности отправить в Крым официальных представителей, чтобы лично узнать, как там обстоят дела.

«Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение. Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям», - заявили в посольстве.

АБ

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