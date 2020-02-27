Помпео посоветовали перестать учить Россию, как жить

//Политика 13+

27 февраля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Майк Помпео, Photographer © MFA Russia

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель обратился к американскому госсекретарю Майку Помпео с призывом перестать «учить Россию, как жить».

«Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства. Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации», - заявил Гемпель.

По его словам, Крым вернулся в состав Российской Федерации по решению народного референдума, и признание или непризнание Соединёнными Штатами статуса полуострова этот факт не изменит.