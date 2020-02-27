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Москва назвала условие для выплаты компенсации Тбилиси

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Москва назвала условие для выплаты компенсации Тбилиси
фото: соцсети

Российские власти обратились к Комитету министров СЕ с сообщением о "серьезных проблемах" при выплате Грузии компенсации в размере 10 миллионов евро за депортацию граждан этой страны в 2006 году.

Москва не может сейчас выполнить решение ЕСПЧ. Как пояснил Минюст, это связано с тем, что Тбилиси должен составить точный список потерпевших, уточнить нарушения, от которых пострадал каждый из них, и размер выплат.

Окончательный список, по указанию суда, должен содержать не менее 1500 граждан Грузии. В существующем же (1795 предполагаемых жертв) - как минимум 290 граждан, по мнению РФ, не могут быть признаны пострадавшими.

Таким образом, Грузии необходимо сперва исключить из данного перечня тех граждан, которые не могут быть признаны пострадавшими по критериям суда, и только тогда Российская Федерация сможет выплатить компенсацию.

Ранее Грузия также обвинила Россию в масштабной кибератаке, осуществленной в октябре 2019 года: якобы она была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ. Позже российский МИД отверг обвинения Грузии.

АС

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