Грузия обвинила Россию в масштабной кибератаке

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20 февраля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Масштабная кибератака, осуществленная в октябре 2019 года, была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге.

"Была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций", - рассказал Константиниди журналистам, отметив, что организаторы атаки - экс-ГРУ.

К этому выводу грузинская сторона пришла после расследования и обмена информацией с неназванными международными партнерами. Действия РФ в Тбилиси расценили как «нарушение суверенитета». МИД республики призвал международное сообщество отреагировать на произошедшее.

"Кибератака была нацелена на национальную безопасность Грузии и имела целью нанести ущерб гражданам и правительственным структурам, нарушив и парализовав работу организаций и вызвав тревогу у общественности", - говорится в официальном заявлении грузинского МИДа.

Ранее, как писали АН, грузинские оппозиционеры заявили, что устроят массовые беспорядки, если министр иностранных дел России приедет в Тбилиси на министерскую встречу Совета Европы, которая пройдёт в мае, отметив, что протесты будут намного масштабнее, чем в 2019 году.