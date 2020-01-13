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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Грузии готовы устроить массовые протесты в случае приезда Лаврова

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

В Грузии готовы устроить массовые протесты в случае приезда Лаврова
фото: Сергей Лавров, сайт МИД РФ

Грузинские оппозиционеры заявили, что утроят массовые беспорядки, если министр иностранных дел России приедет в Тбилиси на министерскую встречу Совета Европы, которая пройдёт в мае. Они отметили, что протесты будут намного масштабнее, чем в 2019 году.

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При этом один из руководителей Единого национального движения Хатия Деканоидзе объяснила, что Лавров не раз нарушал закон «Об оккупации», посещая Абхазию без согласования с Тбилиси. Известно, что за нелегальное пересечение границы на абхазской и осетинской территории грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы.

Депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани отметил, что в случае приезда российского министра людей на митинг даже не придётся собирать, потому что они выйдут на улицы самостоятельно.

Визит Лаврова в Грузию пока не подтвержден.

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