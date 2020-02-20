Российский МИД отверг обвинения Грузии в кибератаках

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20 февраля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Россия не причастна к совершенным в октябре 2019 года кибератакам на грузинские правительственные сайты, которые приписывают Москве. Об этом в четверг заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Наполмним, ранее АН писали, что, по данным некоего проведенного расследования, Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России спланировало и провело кибератаки, направленные на подрыв нацбезопасности Грузии.

"Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей Грузии, которые их сделали", - подчеркнул Руденко. По информации РИА Новости, Тбилиси не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к кибератакам.