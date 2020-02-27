Двадцать краевых госпрограмм получили дополнительное финансирование

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27 февраля 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе 33-го пленарного заседания депутаты ЗСК проголосовали за увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий отдельных государственных программ края.

Увеличение объема финансирования 20 государственных программ предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Речь идет в том числе о программах социальной направленности. На их реализацию будет дополнительно предусмотрено более 1,7 млрд рублей.

Так, финансирование программы «Развитие здравоохранения» в 2020 году увеличивается на 278,4 млн рублей, «Социальная поддержка граждан» — на 481,3 млн рублей. Госпрограмма «Развитие культуры» прирастет на 122,3 млн рублей, «Развитие физической культуры и спорта» — на 610,7 млн рублей.

Кроме того, дополнительные ассигнования в размере более 900 млн рублей предполагаются и по программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». При этом, из общего объема финансирования 800 млн рублей будет направлено на строительство школ. Планируется и увеличение почти на 2,7 млрд рублей программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». На «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2020 году будет выделено более 5,2 млрд рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт краевых дорог.

— Очень важно, что многие изменения в госпрограммы касаются социальной сферы. Здравоохранение и образование, культура и спорт, социальное обеспечение – это то, что в наибольшей мере волнует каждого кубанского жителя. В свою очередь развитие дорожно-транспортной сети формирует имидж региона. Поэтому каждый год на ее совершенствование направляются значительные средства. Это продиктовано увеличивающейся нагрузкой. И задача региональных властей приложить максимум усилий, чтобы дороги становились комфортными и безопасными, — прокомментировал Юрий Бурлачко.

По словам спикера, эти и другие программы находятся на постоянном контроле депутатов ЗСК, регулярно отслеживается их реализация и по возможности расширяется финансирование мероприятий.