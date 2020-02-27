Врачам помогут с оплатой жилья

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27 февраля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 33-м пленарном заседании ЗСК парламентарии внесли изменения в статью 43 закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края».

Об их сути рассказал на сессии министр здравоохранения региона Евгений Филиппов. По его словам, поправками высший исполнительный орган государственной власти (администрация) Краснодарского края наделяется полномочием устанавливать дополнительные меры социальной поддержки медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения региона, а именно – компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, эти изменения позволят проводить более гибкую политику оказания соцподдержки в отношении медработников края.

— Будет производиться компенсация расходов по оплате найма жилых помещений, 100 миллионов рублей на эти цели уже предусмотрены в бюджете. Эта мера направлена на уменьшение кадрового дефицита и закрепление медработников в учреждениях здравоохранения. Нехватка специалистов в отрасли – одна из острых социальных проблем, решать ее нам надо ускоренными темпами. Вы помните, что в своем Послании Президент поставил задачу к 2024 году обеспечить специалистами все уровни здравоохранения, а приоритетом было обозначено первичное звено, — сказал Юрий Бурлачко.