Минобороны показало кадры уничтожения боевиков армейским спецназом

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27 февраля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

сайт Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на кадрах которого бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. Отмечается, что 27 февраля в России, согласно Указу президента Владимира Путина, считается днем данного подразделения.

На кадрах, которые показали в ведомстве, можно увидеть, как бойцы ССО ликвидируют боевиков из снайперских винтовок и уничтожают автомобиль террористов с помощью выстрела из гранатомета. Однако место и время съемки не раскрывается.

Известно, что 30-секундный ролик снимался через прицел винтовки с прибором ночного видения.

Ранее источники сообщили о первом испытании новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля "Адмирал Горшков".