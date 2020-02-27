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Минобороны показало кадры уничтожения боевиков армейским спецназом

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Минобороны показало кадры уничтожения боевиков армейским спецназом
сайт Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на кадрах которого бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков. Отмечается, что 27 февраля в России, согласно Указу президента Владимира Путина, считается днем данного подразделения.

На кадрах, которые показали в ведомстве, можно увидеть, как бойцы ССО ликвидируют боевиков из снайперских винтовок и уничтожают автомобиль террористов с помощью выстрела из гранатомета. Однако место и время съемки не раскрывается.
Известно, что 30-секундный ролик снимался через прицел винтовки с прибором ночного видения.

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БА

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