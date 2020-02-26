Два Ту-142 выполнили полет над Норвежским и Баренцевым морями

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26 февраля 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ту-142, сайт Минобороны РФ

В пресс-службе Северного флота сообщили, что экипажи противолодочных самолётов Ту-142 совершили полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей. Отмечается, что маневры проводились в учебных целях.

«Экипажами отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», - уточнили в пресс-службе, отметив, что полет длился более 12 часов.

В Северном флоте отметили, что все полеты выполнялись, согласно Международным правилам использования воздушного пространства.

Ранее в Сети появилось видео, как протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24.