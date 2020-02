В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК. Арабский портал Al-Masdar разместил видео.

Судя по видео, ракета летит в сторону российского бомбардировщика. Су-24 смог, благодаря маневру пилота, уклониться от снаряда. Бомбардировщик Су-24 ВКС РФ был обстрелян в четверг, 20 февраля, с территорий, которые заняты протурецкими боевиками - отрядами вооруженной сирийской оппозиции.

Russian airstrikes on Kafr Nuran in the western countryside of Aleppo.