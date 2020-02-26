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Украина опростоволосилась с опрометчивым заявлением

, 18:50 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Украина опростоволосилась с опрометчивым заявлением
Сергей Лавров на фото пресс-службы МИД РФ

Кремль ничего не знает о встрече министров иностранных дел стран-участниц «нормандской четверки». Ее анонсировал глава МИД Украины Вадим Пристайко. Похоже главный украинский дипломат «сел в лужу».

Рассказывая о грядущей встрече, Пристайко говорил так, как будто, вопрос уже решен. Он заявил о планах собрать глав дипломатических ведомств стран-участниц «нормандской четверки».

«Мы планируем провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи в «Нормандском формате», — заявил глава украинского МИД: «Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече».

А спустя некоторое время выступил уже глава МИД России Сергей Лавров. И его заявление вызвало недоумение.

«Информации о планируемой через месяц встрече глав МИД «нормандского формата» у меня нет», — пояснил Сергей Лавров.

Ситуация выглядит крайне двусмысленной. Пристайко продемонстрировал дипломатическую глупость. Формулировка «мы соберем» уместна в тех случаях, когда ее произносит руководитель отдела, говоря о совещании с подчиненными. Россия Украине не подчиняется.

По правилам дипломатических реверансов ответом МИД России может стать отказ от этой встречи. Это министру иностранных дел Украины важны любые поводы для встречи с представителями других государств. А у Сергея Лаврова все встречи расписаны загодя. В отличие от Пристайко, министра иностранных дел России в мире знают. Ему лишние встречи, просто, для поговорить не нужны.

Впрочем, эта «пристайкина выходка» может быть и очередным ляпом международной политики официального Киева. Там любят делать опрометчивые заявления.

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