На Украине возбудили дело

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25 февраля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: facebook

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев похвастался возбуждением уголовного дела. Фигурантом стала продюсер одного из украинских каналов Алена Еремеева. Ее обвинили в том, что украинский язык не подходит для мелодрам. Он годится только для комедий.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью Алены Еремеевой. Она призналась, что на украинском языке не получаются мелодрамы. Именно поэтому персонажи украинских фильмов этого жанра говорят по-русски. Зато украинский хорошо подходит для комедий.

«Уголовное дело против производителя 1 + 1, для которой украинский язык оказался неполноценным, заведено», — сообщил Владимир Арьев: «Мы следим за результатами расследования».

Депутат опубликовал документ, в котором говорится о возбуждении уголовного дела.

В последние годы Украина весьма щепетильна в вопросах языка. Там появилась должность «шпрехфюрера», в чьи обязанности входит — следить за чистотой коммуникаций на Украине. Такая политика уже привела к попытка декоммунизировать слова «сталинка» и «хрущевка», а также салата «оливье».