Пушков раскритиковал слова Трампа о

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24 февраля 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Соединённых Штатов о примирении России и Украины для благополучия всего мира. По его словам, американский лидер только говорит о своем желании, а не помогает.

«А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствии действий слова мало что значат. Заявления Трампа - лучший пример», - высказал сенатор.

При этом депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что ему «приятно» слышать такие слова от Трампа и выразил надежду, что Запад их услышит.

Ранее президент США заявил, что хорошие отношения между Киевом и Москвой пойдут на пользу всему мировому сообществу.