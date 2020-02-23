Трамп объяснил, почему ждет примирения России и Украины

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23 февраля 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дональд Трамп, Liu Jie/XinHua/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскрсенье, 23 ферваля, заявил, что желает примирения России и Украины. По его словам, если бы странами наладили отношения друг с другом, то это было для всего мирового сообщества.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», - высказал президент, отвечая на вопросы журналистов о российско-украинских отношениях.

Ранее известный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя участников международного песенного конкурса Евровидение - 2020, предложил России брать пример с Украины.