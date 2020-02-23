Госдума РФ: Россия не ссорилась с Украиной, но надеется, что слова Трампа услышат

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о примирении между Россией и Украиной ради спокойствия во всем мире. По его словам, Киеву пора «разобрать по кирпичику стену» между странами.
«Хочется верить, что позицию американского президента не станут подвергать жёсткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются и дадут возможность нашим двум странам самим наладить процесс потепления, без вмешательства извне», - отметил политик.
Бальбек объяснил, что Россия не оскорбляла украинский народ и культуру, а наоборот старалась поддерживать «братские отношения». Он считает, что страны не ссорились.
Депутат добавил, что «приятно слышать такие заявления» от Трампа.