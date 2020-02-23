В Польше хотят разрешить украинцам трудиться в 2 раза дольше

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23 февраля 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко на скришоте youtube-видео

В Варшаве ждут изменения закона, который регулирует трудоустройство иностранцев. Там поговаривают о том, чтобы упростить жизнь гастарбайтеров. Основными трудовыми мигрантами в Польше стали украинцы. Поэтому на Украине рассказывают об этой новости с ракурса, обозначенного в заголовке.

Об изменении закона заявил директор польской конфедерации работодателей Гжегож Бачевский. Сейчас иностранцы могут работать в Польше полгода. Однако скоро этот срок должны увеличить до 12 месяца.

«Работодатели считают, что нужно увеличить время действительности заявлений о намерении выполнять работы с 6 до 12 месяцев», — пояснил Гжегож Бачевский: «После завершения работы с заявлением нужна быстрая процедура получения разрешения на пребывание и труд».

Сейчас отношения Киева с Варшавой складываются достаточно двусмысленно. В Польше не могут принять прославление украинского национализма. На бытовом уровне там уже бьют украинцев за то, что они признаются в своей национальности.

Впрочем, скоро ситуация может измениться. В конце прошлого года Германия объявила об упрощении устройства для иностранцев. Это чрезвычайно обрадовало граждан Украины, которым уже порядком поднадоело трудиться на поляков.