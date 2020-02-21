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Эрдоган озвучил Путину условие для мира в САР

, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган озвучил Путину условие для мира в САР

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в пятницу телефонные переговоры. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости: "Наш президент отметил, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе полного выполнения Сочинского соглашения.

Путин и Эрдоган договорились об активизации межведомственных консультаций по ситуации в Идлибе для снижения напряженности, обеспечения прекращения огня и нейтрализации угрозы. Интенсивные контакты России и Турции по линии минобороны продолжатся.

В Кремле также отметили, что глава государства Владимир Путин выразил серьезную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в регионе и заявил о необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Напомним, как ранее писали "Аргументы недели", сегодня начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил новости о ситуации в сирийском Идлибе. Заявление Журавлева огласило Минобороны России.

АС

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