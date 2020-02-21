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Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники
Juma Muhammad, globallookpress.com

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил новости о ситуации в сирийском Идлибе. Заявление Журавлева огласило Минобороны России.

По данным Минобороны, все самые важные транспортные артерии на севере провинции Идлиб последние несколько недель функционируют в обычном режиме. Турция, воспользовавшись этим, перебросила со своей территорию в зону деэскалации многокилометровые колонны боевой техники и грузового транспорта с боеприпасами.

В настоящее время террористы, прикрываясь мирными гражданами в качестве "живого щита", блокируют все их пути выхода через организованные ЦПВС и властями Сирии гуманитарные коридоры к пунктам пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо, "Абу-эд-Духур" в провинции Идлиб и "Хабит" в провинции Хама.

Глава ЦПВС призвал власти Турции сделать все возможное, чтобы дать возможность мирным жителям Идлиба покинуть зону боевых действий через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные правительству Башара Асада.

Журавлев опроверг информации о потоках "сотен тысяч" гражданского населения Идлиба, устремившегося к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками в регионе.
Глава ЦПВС говорит, что не имеется "никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы "около миллиона" беженцев из зоны деэскалации Идлиб.

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 

ИЧ

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В мире

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил новости о ситуации в сирийском Идлибе. Заявление Журавлева огласило Минобороны России.

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