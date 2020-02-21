Путин заявил о необходимости уважать национальное самосознание украинцев

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21 февраля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин призвал сограждан уважительно относиться к национальному самосознанию граждан Украины, но при этом помнить об общих корнях.

«Если так сложилось, и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением», - заявил президент.

При этом Путин подчеркнул, что родственные народы не должны забывать об общем прошлом. Российский лидер добавил, что в современных реалиях успеха гораздо проще добиться, если объединить усилия.