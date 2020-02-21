Путин заявил, что не смотрел сериал

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21 февраля 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не смотрел нашумевший сериал "Слуга народа", главную роль в котором несколько лет назад сыграл действующий украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" подчеркнул, что абсолютно ничего не знает о главном герое сериала Василии Голобородько, а также отдельных эпизодах.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть никакие сериалы, в частности, "Слугу народа", поскольку у него просто нет на это времени.