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13 февраля 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: кадр из сериала "Слуга народа"

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о своей попытке посмотреть сериал «Слуга народа» с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

По словам Захаровой, она не смогла посмотреть больше семи серий. Дипломат заявила, что жалеет о потраченном на просмотр времени.

«Я пыталась посмотреть до выборов, и потом я пыталась вернуться уже после выборов… Правда... мне жалко своего времени, я проскроллила, мне все стало еще более понятно... а как-то наслаждаться этим, я пока еще до этого не дошла», - призналась Захарова.