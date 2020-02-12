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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В МИД прокомментировали намерение властей США выделить миллионы на "борьбу" с Россией

, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД прокомментировали намерение властей США выделить миллионы на
МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вечером в среду, 12 февраля, прокомментировала выделение из бюджета США средств на "борьбу" с Россией.
 
Ранее стало известно, что в проекте американского бюджета на 2021 год предусмотрено выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России, а также 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
 
Мария Захарова заявила, что властям США следовало бы выделять средства не на "противодействие" РФ, а на гуманитарную помощь, поддержку научно-исследовательских центров и другие благие дела.
ЕТ

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