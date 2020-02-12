В МИД прокомментировали намерение властей США выделить миллионы на

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вечером в среду, 12 февраля, прокомментировала выделение из бюджета США средств на "борьбу" с Россией.

Ранее стало известно, что в проекте американского бюджета на 2021 год предусмотрено выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России, а также 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".