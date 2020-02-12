На Украине предложили продавать земли американцам для защиты от РФ

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12 февраля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда предложил продать Соединенным Штатам земли и на востоке страны, чтобы защититься от «российской агрессии».

«Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность», - пояснил эксперт.

По его словам, Киеву следует заинтересовать Вашингтон, чтобы получить надежного партнера для «победы». Кроме того, это поможет решить вопрос с добычей в стране сланцевого газа и других полезных ископаемых. При этом он считает, что данное предложение привлечет внимание американских бизнесменов.

Ранее глава фракции «Слуга народа» выступил с инициативой, поставлять воду Крыму в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.