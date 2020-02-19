Голикова объяснила приостановку въезда в РФ граждан Китая

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19 февраля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, фото: Instagram

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила решение ограничить въезд в Россию гражданам Китая. По ее словам, нецелесообразно принимать тысячи людей, которые едут в Россию из-за ужесточения режима карантина.

Временное ограничение на въезд вызвано большим числом въезжающих и последующей загрузкой медработников, обеспечивающих им карантин. Также сейчас фиксируется сезонная эпидемия гриппа, из-за чего загружены медорганизации.

"Мы посчитали, что на период, пока в Китайской Народной Ресублике не будут уменьшаться ими принимаемые ограничительные меры, что [российские ограничительные меры] нужно ужесточить", - объяснила Голикова, которую цитирует агентство ТАСС.

Напомним, ранее, как сообщали АН, официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан прокомментировал принятое накануне решение России ввести запрет на въезд на территорию страны граждан КНР.