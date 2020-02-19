Все новости >>

//В мире 13+

В МИД Китая оценили запрет гражданам КНР посещать Россию

, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В МИД Китая оценили запрет гражданам КНР посещать Россию
Фото: pixabay.com

Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан прокомментировал решение России ввести запрет на въезд на территорию страны граждан КНР.

«Что касается вышеупомянутых мер профилактики и контроля за распространением нового типа коронавируса, то Россия заранее уведомила Китай по дипломатическим каналам», - заявил Шуан.

При этом дипломат отметил, что принятые меры являются временной предосторожностью, и при улучшении ситуации они будут скорректированы. Также он подчеркнул, что запрет не касается граждан Китая, которые находятся в России транзитом.

АБ

//картина дня

Руководство Соединённых Штатов задалось целью воспитать у молодых людей на Украине ответственность за европейское будущее и привить им «демократические ценности». На эти…

Общество

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Способное спасти Россию от разгрома Америкой «смертоносное оружие» назвали в КНР

Американские военные эксперты ошибаются, когда пишут о способности Соединенных Штатов разгромить Российскую Федерацию. Соответствующий вывод сделан в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация. С соответствующим обвинением в адрес Москвы выступил Владимир Горбач, украинский политический эксперт.

Произошедшее накануне обострение в зоне конфликта в Донбассе якобы спровоцировала Российская Федерация…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Исследовательская группа ИД «Аргументы недели» предлагает читателям изучить третью часть рейтинга эффективности депутатов и сенаторов 2019 от Республики Северная Осетия…