В МИД Китая оценили запрет гражданам КНР посещать Россию

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19 февраля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан прокомментировал решение России ввести запрет на въезд на территорию страны граждан КНР.

«Что касается вышеупомянутых мер профилактики и контроля за распространением нового типа коронавируса, то Россия заранее уведомила Китай по дипломатическим каналам», - заявил Шуан.

При этом дипломат отметил, что принятые меры являются временной предосторожностью, и при улучшении ситуации они будут скорректированы. Также он подчеркнул, что запрет не касается граждан Китая, которые находятся в России транзитом.