В Кремле оценили новые данные о крушении Boeing на Украине в 2014 году

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18 февраля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на публикацию службы военной разведки Нидерландов документов, связанных с крушением малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Известно, что военное ведомство не обнаружило ни один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», который мог сбить самолет рейса МН17.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, и вопросы, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась», - высказал Песков.

По его словам, России, к сожалению, запретили участвовать в расследовании международной следственной группы. Песков добавил, именно это является главной причиной недоверия и скепсиса к «скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям», а данные документы лишний раз доказывают правоту российской стороны.

«… в ходе следственных действий сразу же стали звучать обвинения России в том, что она не делала … Именно тогда Россия незамедлительно предложила свои услуги в качестве полноформатного участника международной следственной группы», - напомнил Песков, почему Москва хотела стать участницей совместной следственной группы.

При этом пресс-секретарь отметил, что не знает, как отразятся новые данные на общественном мнении.