Военная разведка Нидерландов исключила попадание «Бука» в малайзийский Boeing

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18 февраля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Голландский журналист Макс Ван дер Верфф опубликовал документы службы военной разведки Нидерландов, связанные с катастрофой малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.

Согласно документам, военное ведомство не обнаружило ни один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», который мог быть способен сбить самолет, выполнявший рейс МН17.

Сообщается, что все 11 комплексов находились на расстоянии не менее 66 километров от места крушения. А три российских комплекса, которые удалось идентифицировать, находились на территории России, что тем более исключает возможность попадания «Бука» в малайзийский Boeing.

По данным голландского журналиста, версия о том, что в момент авиакатастрофы в небе находились украинские истребители, находит все больше подтверждений, что подтверждают опубликованные документы.

Ранее сообщалось, что уволены все украинские прокуроры, расследовавшие дело МН17.