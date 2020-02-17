Уволены все украинские прокуроры, расследовавшие дело малайзийского Boeing

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17 февраля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

На Украине уволили четырех человек, входивших в подразделение по расследованию крушения Boeing, а также двух прокуроров, которые являлись членами Совместной следственной группы.

Увольнение не должно повлиять на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, так как работа над досье была завершена еще в прошлом году. Но в Киеве считают, что это может помешать новым расследованиям по делу MH17. В частности, экс-прокурор Роман Хошовский говорит, что новым прокурорам потребуется большое количество времени для ознакомления с расследованием, которое велось в течение пяти лет.

Увольнение шести прокуроров, расследовавших дело MH17, стало результатом проводимой президентом Украины антикоррупционной реформы, в результате которой были уволены 700 прокурорских работников.

В июле 2014 года летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing потерпел крушение, при котором погибли все 298 находившихся на борту человек.