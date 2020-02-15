Зеленский сообщил, что лично для него война на территории Украины окончена

"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну", – заметил Владимир Зеленский. Украинский лидер уточнил, что "это их территория".

Политик добавил, что Киев намерен и дальше делать все возможное, чтобы позиция по данному вопросу, как у украинцев, была во всем мире, в частности, у тех, от кого зависит мир на Донбассе