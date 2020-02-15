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Зеленский сообщил, что лично для него война на территории Украины окончена

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский сообщил, что лично для него война на территории Украины окончена
флаг Украины, pixabay.com
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сделал важное заявление. По словам политика, для него лично война на Украине окончена.
 
"В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну", – заметил Владимир Зеленский. Украинский лидер уточнил, что "это их территория".
 
Политик добавил, что Киев намерен и дальше делать все возможное, чтобы позиция по данному вопросу, как у украинцев, была во всем мире, в частности, у тех, от кого зависит мир на Донбассе.
 
Ранее Зеленский сообщил, что намерен закончить войну в соответствии с нормами международного права.
ЕТ

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