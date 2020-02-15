//В мире 13+
Зеленский сообщил, что лично для него война на территории Украины окончена
15 февраля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
15 февраля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
В непризнанной Луганской народной республике анонсировали грядущий провал украинского президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале, который появился…
Происшествия
Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около тысячи местных жителей устроили драку.
Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около…
Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
Дебютный фильм режиссёра Александра Золотухина «Мальчик русский» вышел…
Эпидемия нового коронавируса стала темой новостей номер один. Она…
Структуры, подконтрольные миллиардеру, гражданину Израиля и резиденту…
В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась летать на самолетах…
Общество
В США раскрыли список снований для санкций против Олега Дерипаски. Выяснилось, что эти основания — либо легко опровергаемая чепуха, либо обвинения…
Шоу-бизнес
Российский музыкальный продюсер Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд Москвы иск к певцам Юрию Шатунову и Льву Лещенко, а также к ВГТРК. Текст…
Стало известно, что российский биатлонист Евгений Устюгов был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Отмечается, что спортсмена признали…
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сделал важное заявление. По словам политика…
Шоу-бизнес
Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…
В субботу, 15 февраля, стало известно, что у девяти пациентов в Великобритании подтвердили заражение коронавирусом. Об этом ранее сегодня сообщили сотрудники управления…
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в субботу, 15 февраля, сделал резонансное заявление. По словам сенатора, Европа давно…
Название «коронавирусная инфекция» уже несколько недель вызывает ужас и содрогание у многих людей. Возникшая эпидемия по количеству жертв намного опередила даже китайскую…
Сегодня стало известно, что восьмилетняя жительница Украины скончалась из-за преждевременного старения организма. Два года назад врачи диагностировали девочке заболевание…
Художник Никас Сафронов заявил, что от многих слышал – юморист Евгений Петросян в ближайшем будущем может снова стать отцом. По словам деятеля искусства, рождение ребенка…
В результате "пьяного" дорожно-транспортного происшествия в Приморье погибли два человека. Согласно информации управления МВД по региону, двое несовершеннолетних получили…
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о его намерении провести в октябре текущего года выборы на всей территории…
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, рассказал о том, что сейчас он очень популярен в США. Политик, однако, признался, что это не та популярность…
Уроженка России, переехавшая на ПМЖ в Финляндию, рассказала, в какую сумму обойдется в этой стране классический салат "Оливье". Это позволит сравнить цены на продукты…
14 июня исполнится ровно двадцать пять лет со дня нападения террористов на российский Буденновск. В 1995 году чеченские боевики во главе с Шамилем Басаевым захватили…
Сотрудники Министерства науки и техники КНР рассказали о наиболее вероятном источнике коронавируса. В Китае количество зараженных к настоящему моменту превысило 66,4…
Защитник Ленинграда Константин Федорович Мелешко ждет писем, в которых граждане расскажут ему истории о войне, о ситуациях, которые пережили они сами, их отцы, матери…
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы «случайно» пожелал всем семьям пережить войну…
Происшествия
Мать подростка Влада Бахова, который пропал на окраине города Демидов во время вечеринки на природе с друзьями 6 апреля прошлого года, рассказала о результатах экспертизы…
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, сделал важное заявление. Политик сообщил, что Киев готов к ведению диалога с мирным населением неподконтрольных…
В Росконтроле рассказали, как правильно выбирать качественные бананы. Известно, что этот фрукт является одним из самых покупаемых в России, а в связи со вспышкой…
Украинские приложения не рекомендуется устанавливать на смартфон. С таким предупреждением выступил сотрудник украинских спецслужб. Он объяснил, в чем заключается риск.
Врачи перечислили очень калорийные и жирные продукты, которые следует обязательно употреблять. По их словам, они приносят здоровью «гораздо больше пользы», чем может…
С рождаемостью в Ростовской области дела обстоят, мягко говоря, не очень. Если три-четыре года назад на Дону рождалось в среднем 48 тысяч детей, то в позапрошлом родилось…
Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась с поклонниками романтическим снимком с мужем бизнесменом Алексеем Говыриным и рассказала забавную историю из их…
В Сирии на глазах у российских военных произошло боестолкновение между курдами и американцами. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад…
В последнее время в мире происходит целый ряд событий, суть которых невозможно объяснить, исходя из привычных представлений.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал замену слов «папа» и «мама» на «родитель – 1» и «родитель – 2».По его словам, реакция МИДа Великобритании…
Президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединенные Штаты и другие страны – участницы НАТО помогают стране «сдерживать»…
Один из телеграм-каналов опубликовал фото Игоря Коломойского. Украинский олигарх на нем в неформальной обстановке. Коломойский известен вспыльчивостью и непосредственным…
Происшествия
В субботу утром, 15 февраля, на северо-востоке Москвы на Долгопрудненском шоссе в районе дома №3 легковой автомобиль жестко врезался в мачту городского освещения…
Еженедельник «Аргументы недели» продолжает отследить за выступлением российского футболиста Александра Головина в чемпионате Франции. Передает специальный корреспондент…
СМИ выяснили, что известная российская певица Полина Гагарина зарабатывает больше своего супруга фотографа Дмитрия Исхакова. Отмечается, что исполнительница за год…
Шоу-бизнес
Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками видеороликом, на кадрах которого маленький Платон рассматривает картину с тремя «отчаянными женщинами».
Губернатор японской префектуры Вакаяма Нисака Ёсинобу сообщил, что врачи заподозрили массовое заражение новой коронавирусной инфекцией в больнице «Сайсэйкай арида».
Общество
Число зараженных COVID-19 на сегодняшний день достигло 67105 человек. Умерли от инфекции 1526 зараженных, выздоровели – 8334. Помимо прочего, в КНР, вроде как, нашли…
В пресс-службе оборонно-промышленного комплекса сообщили, что оснастят новейший российский ударный вертолет Ка-52М авиационной крылатой ракетой, дальность применения…
В субботу утром, 15 февраля, в больницу Волгограда поступил подросток с ожогами кистей, которые он получил от загоревшегося в руках мобильного телефона. Об этом сообщили…
В субботу утром, 15 февраля, в Актобе (административной центр Актюбинской области Казахстана, на западе страны) произошло столкновение между такси и автобусом ПАЗ.…
Жители китайских городов не устают искать эффективные способы для защиты от коронавирусной инфекции. Однако местное население пытается спасти не только себя, но и своих…
Латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась летать на самолетах. Об этом она сообщила местным СМИ. Почему? Раньше певица часто отдыхала в теплых странах, но теперь…
Датский суд принял решение не освобождать обвиняемую ЮАР гражданку Латвии Кристине Мисане. Это означает, что г-жа Мисане будет выдана ЮАР 20 февраля. Латвия не смогла…
Специалисты назвали вредную привычку и продукты, которые стоит избегать после 30 лет. По их мнению, это негативно отразится на организме, в том числе на лице и желудке…
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, с чем может быть связана потеря аппетита. По их мнению, недостаток воды в организме является главным фактором проблем…
Врач-геронтолог, кардиолог Юрий Конев предупредил об опасностях раннего прихода весны для организма человека. Эксперт объяснил, кому стоит быть аккуратнее в этот период…
В мире
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле убежден, что Россия сможет завершить проект «Северный поток-2». Компания OMV - один из партнеров «Газпрома»…
Эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова объяснила, как эффективно защитить себя от атаки хакеров. По её словам, нужен хороший…
Интервью
Для читателей «Аргументы недели» Климов Андрей Аркадьевич, заместитель представителя Комитета Совета Федерации по международным делам, расскажет, чем ответить…
Заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов заявил, что зима в Москве закончилась и начала плавный переход в весну…
Православные христиане в субботу, 15 февраля, отмечают Сретенье Господне - — один из 12 главных церковных праздников. Слово "сретение" означает встречу. У каждого своя…
Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США сообщила о разрушении третьей ступени советской ракеты-носителя "Циклон-3" в космосе 12 февраля 2020…
Известный музыкант Сергей Шнуров поделился с поклонниками совместной фотографией со своей четвертой супругой Ольгой Абрамовой. Известно, что пара вступила в законные…
Известный пластический хирург Тимур Нугаев ответил на вопросы корреспондента издания "Слово и Дело" и объяснил, чем грозят пластические операции для людей, являющихся…