Зеленский: Киев готов к диалогу с населением Донбасса

Эти слова президент Украины Владимир Зеленский произнес сегодня в рамках своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский лидер добавил, однако, что Киев не готов к диалогу с теми, кто не является признанным с точки зрения международного права и, соответственно, не может представлять местное население Украины.