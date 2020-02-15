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Зеленский: Киев готов к диалогу с населением Донбасса

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский: Киев готов к диалогу с населением Донбасса
президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, сделал важное заявление. Политик сообщил, что Киев готов к ведению диалога с мирным населением неподконтрольных территорий Донбасса.
 
Эти слова президент Украины Владимир Зеленский произнес сегодня в рамках своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 
 
Украинский лидер добавил, однако, что Киев не готов к диалогу с теми, кто не является признанным с точки зрения международного права и, соответственно, не может представлять местное население Украины.
ЕТ

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