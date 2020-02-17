Порошенковец назвал ублюдками солдат, голосовавших за Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Юрий Бирюков попал в скандал. Он назвал ублюдками военнослужащих, которые на войне голосовали за Зеленского. Резонанс был настолько большой, что порошенковец был вынужден извиняться и отказался от своих слов.
Уже теперь Бирюков назвал свои слова глупостью. Ему пришлось извиняться.
«Совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции», — написал бывший советник Порошенко в соцсетях: «Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте».
В субботу Бирюков был резок: «Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами».
Это тут же спровоцировало большой резонанс. На Бирюкова обрушились тучи гнева. В понедельник он свой предыдущую запись удалил, и принялся извиняться.
Надо сказать, «порошенковцы» далеко не церемонятся со словами в адрес Зеленского. На телеканале бывшего президента Украины нового украинского лидера в прямом смысле облили вербальными помоями. Потом на это СМИ обрушилась проверка.