Порошенковец назвал ублюдками солдат, голосовавших за Зеленского

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17 февраля 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: facebook

Юрий Бирюков в компании с патроном на фото из фейсбука

Бывший советник экс-президента Украины Юрий Бирюков попал в скандал. Он назвал ублюдками военнослужащих, которые на войне голосовали за Зеленского. Резонанс был настолько большой, что порошенковец был вынужден извиняться и отказался от своих слов.

Уже теперь Бирюков назвал свои слова глупостью. Ему пришлось извиняться.

«Совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции», — написал бывший советник Порошенко в соцсетях: «Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте».

В субботу Бирюков был резок: «Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами».

Это тут же спровоцировало большой резонанс. На Бирюкова обрушились тучи гнева. В понедельник он свой предыдущую запись удалил, и принялся извиняться.

Надо сказать, «порошенковцы» далеко не церемонятся со словами в адрес Зеленского. На телеканале бывшего президента Украины нового украинского лидера в прямом смысле облили вербальными помоями. Потом на это СМИ обрушилась проверка.