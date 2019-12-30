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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

«Порошенковские» оскорбления Зеленского стали громким скандалом

, 15:56 [ «Аргументы Недели», , ]

«Порошенковские» оскорбления Зеленского стали громким скандалом
Владимир Зеленский на фото globalluckpress/ Danil Shamkin

На Украине набирает силу громкий скандал. В эфире подконтрольного Порошенко телеканала прозвучали самые отборные ругательства и оскорбления в адрес Владимира Зеленского. Похоже бывший президент Украины избрал новую тактику, в которой собирается «опустить» бывшего шоумена ниже плинтуса.

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О самом скандале уже сообщалось ранее. Одиозный ведущий телеканала «Прямой» по фамилии Поярков неожиданно обрушился с бранью в адрес Зеленского. Брань была настолько отборная, что в России она невозможна даже в далеко не самом приличном обществе. Поярков неоднократно назвал Зеленского «чмом».

Первым на выходку ведущего обратил внимание известный украинский блогер Анатолий Шарий. Он уточнил, что телеканал «Прямой» принадлежит Порошенко, и уточнил, что этот выпад носит политическую подоплеку. Зеленскому брошен прямой вызов, который наносит огромный ущерб нынешнему главе Украины.

По большому счету, это уже даже не вызов, а политический удар в челюсть. Ранее на Украине разгорелся скандал с угрозами в адрес Зеленского. Депутат порошенковской партии «Европейская солидарность» София Федина и ветеран АТО Маруся Зверобой публично тоже обрушились с бранью в адрес Зеленского.

История со скандалистками сначала получила резонанс. Потом она была пущена на самотек и сейчас, похоже, дело хотят замять. Выходка Пояркова стала вторым прямым оскорблением Зеленского. Если реакции не последуют, у нынешнего президента Украины есть риск превратиться в мальчика для политического битья.

После общения с националистами за Зеленским уже закрепился мем: «Мне 42 год. Я не лох. Я президент этой страны». Именно эти слова Зеленский говорил на встрече с ними. Если президент Украины не отреагирует на выходку Пояркова, то за ним вполне может закрепиться новое, весьма обидное, прозвище. Как он будет с этим прозвищем разговаривать с лидерами Франции, Германии и России в апреле на саммите «нормандской четверки», даже представить сложно.

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