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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

У Порошенко пообещали "выпороть Зеленского на конюшне"

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

У Порошенко пообещали
Петр Порошенко, фото: Instagram

Ведущий украинского телеканала "Прямой", который связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.

В прямом эфире Сергей Поярков произнес шквал оскорблений в адрес Владимира Зеленского. Самым "приличным" из них оказалось слово "козел": "Если какой-то козел не хочет для нас этого делать, то мы его нагнем и заставим", - цитирует телеведущего издание "Свободная пресса".

"Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду - там все написано! Вы - моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, п**лы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!" - велел господин Поярков.

АС

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