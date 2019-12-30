У Порошенко пообещали

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30 декабря 2019, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Петр Порошенко, фото: Instagram

Ведущий украинского телеканала "Прямой", который связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.

В прямом эфире Сергей Поярков произнес шквал оскорблений в адрес Владимира Зеленского. Самым "приличным" из них оказалось слово "козел": "Если какой-то козел не хочет для нас этого делать, то мы его нагнем и заставим", - цитирует телеведущего издание "Свободная пресса".

"Зеленский и ваша команда, смотрите клип Эминема! Если не будете исполнять мою команду - там все написано! Вы - моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, п**лы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!" - велел господин Поярков.