На Украине начали проверку телеканала Порошенко за оскорбление Зеленского

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12 января 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

ведущий Поярков на скриншоте youtube-видео

Принадлежащему Порошенко телеканалу «Прямой» назначена внеплановая проверка. Ее проведет нацсовет по телевидению и радио. Утверждается, что поводом стали оскорбления, с которыми обрушился ведущий Сергей Поярков.

Оскорбления были отборнейшими. В одном из выпусков ведущий Поярков то и дело сыпал скабрезностями в адрес президента Украины. Цитировать их будет недостойным цивилизованного человека. Выражения были просто отвратительными.

Как утверждают украинские СМИ, на эти оскорбления Пояркова пожаловалсь некая гражданка Касьяненко.

«Время подать сигнал о недопустимости многих вещей», — заявила одна из членов украинского нацсовета Ольга Герсимюк: «Речь идет не только о президенте Украины. Есть признаки оскорбления, которое наносится всей стране, негативно влияет на создание ее имиджа в международных сообществах, также оскорбтельно звучит подобная лексика на ТВ для граждан страны».