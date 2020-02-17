Эксперт объяснил, кто

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17 февраля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин заявил, что Украина не будет выполнять новые договорённости, которые обсуждались на встрече в «нормандском формате». По его словам, это выгодно не только им, но и европейским партнёрам и США.

«Украина не собирается выполнять договоренности уже пять лет. Причина в том, что такое положение выгодно не только Украине, но и европейским партнерам, и США … Насколько мы видим по составу правительства, это люди не самостоятельные. Поэтому, прежде всего, надо понимать, что это положение поддерживается не самой Украиной, не ее народом, а теми силами, которые стоят за спиной нынешнего ее руководства и используют Украину, чтобы давить на Россию», - отметил эксперт.

Тарусин считает, что «антироссийская пропаганда» смогла «демонизировать» образ России в сознании украинского населения. Он добавил, что такое отношение мешает Владимиру Зеленскому выполнять действия, которые прекратят войну в Донбассе.

«Нынешнее руководство Украины не может проводить самостоятельно политику, реализовывать национальныеинтересы Украины», - пояснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин задал Зеленскому прямой вопрос о Минских договоренностях.