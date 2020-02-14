Путин задал Зеленскому прямой вопрос о Минских договоренностях

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14 февраля 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе РФ Владимиру Путину. Лидеры государств обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля.

Во время телефонного разговора с Зеленским Путин особо подчеркнул важность полной и безусловной реализации тех мер, которые были приняты на саммите в "нормандском формате", состоявшемся 9 декабря 2019 года.

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", - говорится в сообщении пресс-центра.

В целом же, как отмечается, во время беседы руководители двух стран обсудили "различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта", в том числе режима прекращения огня и дальнейшего разведения сил.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что пресс-служба президента РФ поиронизировала над украинскими коллегами. В ответ на заявления на Украине Кремль опубликовал встречный релиз о телефонном разговоре Зеленского и Путина.