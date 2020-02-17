Все новости >>

//Политика 13+

Киев узаконит нацистское приветствие отдельным приказом

, 17:33 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба украинского минобороны

Киев узаконит нацистское приветствие отдельным приказом
факельной шествие на фото globallookpress.com/ Anatolii Stepanov

Украинские власти отказались отменять укронацистское приветствие, которым пользовались националисты в годы Второй мировой войны. «Слава Украине» будет закреплена отдельным приказом. Об этом сообщило украинское минобороны.

О возможной отмене одиозного приветствия «слава Украине» с ответом «героям слава» заговорили после отмены закона о строевом уставе украинской армии. Этим «паролем» пользовались украинские националисты запрещенных в России террористических организаций УНА-УНСО в годы Второй мировой войны.

«После того, как отмена строевого устава вступит в силу, военное ведомство издаст приказ, в котором будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия», — пояснила пресс-служба Минобороны Украины.

Украинские военные уточнили, что речь идет именно о речевке «слава Украине — героям слава».

Впервые это укронацистское приветствие было использовано 24 августа 2018 года. Тогда в Киеве прошел парад. Приветствие можно сравнить с «кричалкой фашистов». Некоторое время назад на Украину приезжал президент Турции Эрдоган. Он попал в политический казус, когда приветствовал почетный караул по-нацистски.

//картина дня

Общество

Московский аналитик раскрыл причину невозможности победы Запада над Россией

Московский аналитик раскрыл причину невозможности победы Запада над Россией

Победа Запада над Россией является нереалистичным сценарием. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, озвучил некоторое время назад Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…