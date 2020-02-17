Киев узаконит нацистское приветствие отдельным приказом

//Политика 13+

17 февраля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба украинского минобороны

факельной шествие на фото globallookpress.com/ Anatolii Stepanov

Украинские власти отказались отменять укронацистское приветствие, которым пользовались националисты в годы Второй мировой войны. «Слава Украине» будет закреплена отдельным приказом. Об этом сообщило украинское минобороны.

О возможной отмене одиозного приветствия «слава Украине» с ответом «героям слава» заговорили после отмены закона о строевом уставе украинской армии. Этим «паролем» пользовались украинские националисты запрещенных в России террористических организаций УНА-УНСО в годы Второй мировой войны.

«После того, как отмена строевого устава вступит в силу, военное ведомство издаст приказ, в котором будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия», — пояснила пресс-служба Минобороны Украины.

Украинские военные уточнили, что речь идет именно о речевке «слава Украине — героям слава».

Впервые это укронацистское приветствие было использовано 24 августа 2018 года. Тогда в Киеве прошел парад. Приветствие можно сравнить с «кричалкой фашистов». Некоторое время назад на Украину приезжал президент Турции Эрдоган. Он попал в политический казус, когда приветствовал почетный караул по-нацистски.