Соловьёв огласил своё мнение о реальной причине отставки правительства Медведева

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17 февраля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

В. Соловьёв, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв огласил своё мнение о реальной причине отставки правительства Дмитрия Медведева. Как заметил Соловьёв, в отставку правительство подало само, подал Медведев. И половина членов правительства осталась на своих местах, вошли в состав нового кабмина Михаила Мишустина. Вице-премьером осталась и Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу.

Эксперт, политолог Марат Баширов ранее предположил, что идею Владимира Путина обеспечивать учеников начальных классов бесплатным горячим питанием правительство не хотело поддерживать. О том, что предложенная им инициатива "непросто далась", Путин рассказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по внесению изменений в Конституцию в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Политолог расценил высказывание президента России "Все были против" как "административный бунт". По мнению Баширова, это ускорило отставку правительства Медведева.

Соловьёв считает, что всему виной нацпроекты. Задачи правительству были поставлены год назад. Посмотрев процент выполнения нацпроектов все становится ясно.

Телеведущий обратил внимание и на многократные высказывания главы Счётной палаты Алексея Кудрина и на его обсуждение с бывшим главой Минэконоразвития Максимом Орешкиным по поводу использования средств. По словам Соловьёва, теперь у нового министра Максима Решетова другие представления. Орешкина пригласили в администрацию президента, кстати.

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. По данным Соловьёва, он является одним из основных идеологов национальных проектов.

Журналист сделал вывод: причина отставки правительство Дмитрия Медведева кроется в эффективности реализации нацпроектов.

Эксперты "АН" считают, что основные задачи, поставленные президентом перед Медведевым, правительство выполнило. Несмотря на горы критики, жёсткой, часто жестокой и издевательской

Ранее эксперты объяснили, за что "убрали" Медведева Михаил Мишустин утром в понедельник, 17 февраля, поручил своим заместителям как можно чаще посещать регионы страны.