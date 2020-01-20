Тяжкая доля Дмитрия Медведева

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20 января 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели», Борис ИВАНОВ ]

Фото: соцсети

Свершилось! Правительство Дмитрия Медведева ушло со сцены, занавес опустился. В партере (то бишь в «общественном мнении» ) овации. Галёрка - имею в виду наших записных либералов – пока молчит.

В последние год-два каких только собак не спускали на Медведева и его министров. От кокетливого «непрофессионалы» до «тайных пособников Запада». Каюсь, и я – автор этих строк – присоединял свой голос к дружному хору: «Доколе!» И вот лишь теперь, на трезвую, что называется, голову думаю: во многом зря негодовали и обзывались! Непрофессиональным правительство Медведева отнюдь не было. Наоборот, оно успешно и профессионально решило задачи, поставленные перед ним президентом несколько лет назад. Задачи не были высказаны публично и я, естественно, не присутствовал при разговоре Путина с Медведевым тет-а-тет.

Но теперь, оценивая результаты работы премьера, с уверенностью могу сказать, что главных, основных задач было две. Первая – сбить инфляцию с чудовищной двухзначной величины до приемлемых 2 – 3 – 4 %. Ежу понятно, что при инфляции в 10 – 15 – 20 процентов о кредитах для производства и думать нечего, планировать даже на два – три года вперёд бессмысленно. Обстановка вполне соответствует крику: »Хватай мешки, вокзал отходит!». Хотя для счетоводов в повышенной инфляции приятные моменты есть. Как же, цифирьки ВВП (валового внутреннего продукта) растут, мешок накопанной на садовом участке картошки стоит дороже, чем годом ранее (вот тебе и увеличение ВВП). Жаль только, количество картофелин в мешке осталось прежним! Справился ли задачей уменьшения инфляции Медведев? Вполне, ответ у всех перед глазами, оспаривать его бессмысленно.

Вторая задача – восстановление и пополнение «кубышки», как бы её не называли и по каким карманам не распихивали: фонд национального благосостояния, золотовалютные резервы ЦБ, профицит бюджета или ещё как-то. Помнится, немало было вполне убедительных доводов: зачем нужна заначка, почему деньги лежат мёртвым грузом? Немедленно пускайте их в дело! Призывы благие, Только куда пускать, как, чтобы не спровоцировать инфляцию? Не могу не привести совершенно бытовую жизненную ситуацию, свидетелем которой был. Несколько лет ранее индексацию пенсий производили с 1 февраля. Идёшь на рынок, скажем, 25 января. Глядь, а цена со вчерашнего дня заметно подскочила. «Почему?» - спрашиваешь. И убедительный ответ: «Так вам же через неделю пенсию повышают!». Возразить нечего, действительно, повышают.

Потрясения в мировой экономике 2008 – 2009 годов Россию затронули мало - население практически ничего не почувствовало. Понятное дело, за предыдущие годы жирок поднакопили. Вот он и пригодился, пришлось основательно потратиться. Надо было восстанавливать заначку? По-моему, надо. И с этой первоочередной задачей правительство Медведева справилось, справилось успешно. Повезло? Подскочили цены на нефть? Да, подскочили. Но сказано же: везёт тому, кто везёт! Возможный оппонент непременно возразит: разве нельзя было , решая названные выше задачи, одновременно двинуть вперёд производство, поднять зарплаты, увеличить социальные выплаты, сделать ещё кучу приятных вещей? Теоретически, наверное, можно. Только реальная жизнь – штука неудобная, приятной во всех отношениях дамой быть не желает. Повторю ещё раз: основные задачи, поставленные президентом перед Медведевым, правительство выполнило. Несмотря на горы критики, жёсткой, часто жестокой и издевательской. Свой путь на Голгофу Медведев прошёл до конца.

В этом отношении у Дмитрия Анатольевича был предшественник . Имею в виду Анатолия Сердюкова, министра обороны РФ в 2007 – 2012 годах. Путин назначил его на должность с ясной задачей – реформировать армию, избавить её от массы дел, напрямую с военной службой не связанных. Таких, например, как стирка, кормёжка, уборка снега на улицах и строительство заборов (заодно и генеральских дач), содержание совхозов, овощехранилищ, пошив сапогов и шинелей и проч., и проч. Бывший до Сердюкова министром Сергей Иванов попытался сделать кое-что. На кардинальные меры не решился – изнутри система не реформируется. Сердюков же человек глубоко штатский, с военными людьми абсолютно не связанный. Ко всему новый министр поступил неожиданно умнО и хитрО: привёл с собой на высокие должности «женский батальон». Полагаю, сознательно. Мужики скорешились бы с генералами через два-три месяца: охота, рыбалка, банька, прочие приятные штучки. В результате Сердюков получил кучу проклятий, насмешек, и во многом заслуженно. Но решил ли он задачу реформирования армии? Во-многом да, решил. Его преемнику Сергею Шойгу психологически было легче и комфортнее. Велика ли была цена за реформу (имею в виду уголовное дело против Васильевой, начальницу департамента в Минобороны)? На мой взгляд, нет. Некоторые полковники МВД стоят государству много дороже.

В заключение несколько слов о новом премьере и ближайшем будущем страны. Ясны задачи, поставленные перед Мишустиным: рост зарплат, социальных выплат и пресловутого ВВП (не люблю я этот мутный ВВП. Но что же поделаешь, если все носятся с ним, как курица с яйцом). Выполнимы эти требования? Вполне. База есть, премьер наконец не юрист-экономист, а технарь. Не побоюсь сказать, что эра экономической «движухи» продлится лет пять – семь и средний годовой рост ВВП составит примерно 5 % или даже поболее. Потом опять будет период некоторого застоя, психологической расслабухи и накопления недовольства. Прав был старик Маркс (может, и не Маркс вовсе, и вообще никто по этому поводу не высказывался) – общество живёт циклами (порывался сказать «развивается», но ещё большой вопрос, что считать развитием). Хочется только, чтобы негативные циклы были покороче.