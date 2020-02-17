Михаил Мишустин поручил российским вице-премьерам чаще ездить по регионам

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17 февраля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утром в понедельник, 17 февраля, поручил своим заместителям как можно чаще посещать регионы страны. В первую очередь речь идет о "проблемных" местах.

Глава правительства хочет, чтобы вице-премьеры самостоятельно ездили в регионы и докладывали о ситуации в целом, а также о "точках напряжения", требующих помощи. Кроме того, политик потребовал составить график поездок, так как он намерен лично контролировать, как ведется исполнение нацпроектов.

Михаил Мишустин добавил, что и сам продолжит посещать российские регионы.