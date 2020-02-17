Все новости >>

//Общество 13+

Михаил Мишустин поручил российским вице-премьерам чаще ездить по регионам

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Мишустин поручил российским вице-премьерам чаще ездить по регионам
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утром в понедельник, 17 февраля, поручил своим заместителям как можно чаще посещать регионы страны. В первую очередь речь идет о "проблемных" местах.

Глава правительства хочет, чтобы вице-премьеры самостоятельно ездили в регионы и докладывали о ситуации в целом, а также о "точках напряжения", требующих помощи. Кроме того, политик потребовал составить график поездок, так как он намерен лично контролировать, как ведется исполнение нацпроектов.

Михаил Мишустин добавил, что и сам продолжит посещать российские регионы.

ЕТ

//картина дня

В мире

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Предсказаны гибельные для Украины последствия возвращения восставших ДНР и ЛНР

Возвращение в состав Украины территорий, контролируемых властями ДНР и ЛНР, будет иметь гибельные последствия для бывшей советской республики. Такую точку зрения озвучил Николай Савельев, журналист из Львова.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Обозначен предполагаемый сценарий начала «тотальной ядерной войны» между Российской Федерацией и Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

Артистка Анастасия Волочкова выговорила бывшему гражданскому мужу, отцу своей единственнй дочери Игорю Вдовину за то, что его дети учатся за границей на ее деньги…

//новости ан

//новости ан

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников прекратить «ритуальные» заграничные поездки. Хабирова возмутили планы госкомитета по внешнеэкономическим связям…

//новости ан

//новости ан