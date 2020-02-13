Мишустин предложил снизить процент «очень дорогой» ипотеки в России

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13 февраля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в нашей стране слишком дорогая ипотека и следует снизить процент. По его словам, ставка обязательно должна быть ниже 8%.

«…ипотека остаётся очень дорогой, и здесь президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки? Первое - необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку … Второе - нужно создавать дополнительный стимул для развития жилищного строительства», - пояснил глава правительства.

Мишустин отметил, что для снижения ставки необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования, а для развития строительства – повысить эффективность использования земель и сделать инженерную подготовку территории. По его словам, следует использовать пустующие участки из федеральной собственности, которых очень много.

«… нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок», - высказал он, отметив, что от всего этого зависит конечная стоимость ипотеки и её доступность для людей.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.