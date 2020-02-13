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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России могут запретить шуметь днем и штрафовать за нарушение на 40 тыс. рублей

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В России могут запретить шуметь днем и штрафовать за нарушение на 40 тыс. рублей
Peter Endig, globallookpress.com

В России могут запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Нарушителей предполагается штрафовать до 40 тысяч рублей.

Предложения регионов добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время готовит комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В ближайшее время их направят в Министерство юстиции РФ.

Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей и юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

ИЧ

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